Calw Immer wieder diese Hausaufgaben

Ein Schlüsselerlebnis war für Rita Woll eine Reise nach Finnland. Dort erlebte sie, wie ein Kind vor der Klasse eine Aufgabe weder spontan noch richtig lösen konnte. Das Kind bekam eine halbe Stunde Zeit, in Ruhe und ohne Angst, einen Fehler zu machen, die Aufgabe zu lösen. Akzeptiert von allen. Alle profitierten von der gemeinsamen Lösungsfindung in entspannter Atmosphäre. Die rhetorische Frage: "Wie stellen wir uns so etwas in Deutschland vor?" Bei uns neigt man dazu, Fehler überwiegend negativ zu bewerten. Kinder lernen, dem Lehrer und den Eltern gefallen zu wollen und verkrampfen in dem Bestreben, Fehler zu vermeiden. Dabei gehörten Fehler und Frusterlebnisse zur Entwicklung eines Menschen. Alle großen Erfindungen basierten auf Fehlern. Nur was schief gehen darf, kann gelingen. Fehlerverbote seien Entwicklungsverbote.

Zudem sei zu überlegen, wieso jedes Kind die gleichen Aufgaben lösen muss. Sind doch die Voraussetzungen (Begabung, Fantasie, Temperament...) unterschiedlich. Dem Gedanken der Differenzierung komme man so gar nicht nahe. Während sich das eine Kind langweilt, ruft die exakt gleiche Aufgabe beim nächsten Kind Ängste hervor. Fehlentwicklungen sind vorprogrammiert und manifestieren sich.

Die Referentin stellte klar, dass es nicht die Aufgabe der Eltern sei, dass Hausaufgaben gemacht werden. Diese läge im Verantwortungsbereich der Lehrer und der Schule.

Ein Gedanke, der auch für Erwachsene Lebenshilfe sein kann, ist, Kinder brauchen (wie wir alle) Optimismus. Hier ist die Rolle der Eltern bedeutend. Als Begleiter und Vorbild.

Was die Menschen über ihre eigenen Fähigkeiten denken, wirkt sich stark auf diese Fähigkeiten aus. Optimistisches Denken und Sprechen, aktiviert und motiviert. Pessimistisches verleiht dem Kind ein Gefühl der Hilflosigkeit und blockiert. Positiv wäre "Jetzt verstehe ich es noch nicht, ich brauche noch einige Übungen". Negativ sind Glaubenssätze, die zu streichen, am besten gänzlich zu vermeiden sind. "Das schaff ich nie", "Dafür bin ich zu dumm".

Im Laufe des Abends lud die Expertin die Anwesenden dazu ein, in die eigene Hausaufgabenzeit zurück zu blicken. Um sich leichter in die Situation der Kinder hinein versetzen zu können.

Noch "nie nie nie" erlebt, dass einem Kind wirklich alles egal ist

Lernen ist verbunden mit Frust. Woll gab Hilfestellung für den Fall, dass das Kind versuchen sollte, die Eltern in die Verantwortung zu nehmen. Sie plädiert, nicht die Lösung anzubieten, sondern das Kind durch eine Frage zum Nachdenken anzuregen. "Was ist genau deine Aufgabe?", "Hast Du eine Idee?" "Was kannst Du dir vorstellen zu tun, wie du zu der Lösung kommst?" "Wie sieht Dein genauer Plan aus?". Dabei soll das Kind selbst formulieren dürfen.

Für den Fall, dass eine "Null Bock"-Einstellung vorgegeben wird, behauptet die Referentin, Sie habe es noch "nie nie nie" erlebt, dass einem Kind wirklich alles egal ist. Keinem Kind sei es egal, wenn es eine schlechte Note schreibt.

Eltern können unterstützen. Sie helfen, indem sie für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen. Hausaufgaben sollten immer am selben Platz erledigt werden können. Auf diesem liegen nur die benötigten Materialien. Ablenkungsmanöver sollten minimiert werden. Aufgaben sollten strukturiert schrittweise gemacht werden. Hier und bei der Tagesplanung können Eltern Berater sein.

Woll brachte das Publikum zum Schmunzeln mit der Beschreibung des Elternteils, der kontrollierend, mit dem Radiergummi in der Hand daneben steht, kontrolliert, überwacht und Druck ausübt. Sicher keine Voraussetzung für lustvolles Arbeiten.

Dem Veranstalter "Arbeitskreis Elternbeirat" ist mit dem Engagement der Unterlengenhardter Referentin ein Volltreffer gelungen. Diese bietet Hilfe an, wenn Eltern an ihre Grenzen stoßen, sich überfordert oder hilflos fühlen. Wenn Kinder nicht erreichbar sind, diese wüten oder sich zurückziehen.

Auch wenn sich Erzieher oder Lehrer beklagen oder sich Sorgen machen. Ziel aller ist, dass der Familienalltag in Sachen Hausaufgaben entspannter und freudvoller wird. Beide, sowohl Rita Woll als auch der Arbeitskreis Elternbeiräte stellen sich in eigenen Internetauftritten dar und bieten weitere Informationen und Hilfen an.