Calw Immer öfter ist da viel Rauch um nichts

Auch durch ganz andere Dinge wird der Notruf immer wieder blockiert. So wollten 60 Menschen an einem Wochenende ein Gartenfeuer anmelden – und wählten den Notruf. "Durch diese vielen Anrufe lief tatsächlich ein Notruf ins Leere", erinnert sich der Leitstellen-Chef.

Und dann gibt es natürlich die Alarmierungen, die sich später als harmlos herausstellen. Etwa als Jugendliche in der Umkleidekabine einer Sporthalle sich mit Deodorant einnebelten und so den Feuermelder aktivierten. Oder der Großbauernhof, der abends das rötliche Wohlfühllicht für seine Kühe anschaltete. "An dem Tag war es noch richtig neblig und da sah das Ganze aus wie ein Großbrand", erinnert sich der Kreisbrandmeister und muss sich ein Lachen verkneifen.

Gar nicht zum Lachen finden die Retter von der Feuerwehr mutwillig und absichtlich herbeigeführte Fehlalarme, die ein Zehntel der Fehleinsätze der Wehren im Kreis Calw ausmachen. "Mit einem vorgetäuschten Alarm jemand anderen in die Bredouille zu bringen, das ist ein Straftatbestand", macht Kreisbrandmeister Heide klar. "Zu den Kosten für den Einsatz kommt dann auf den Täter auch noch die Strafe des Gerichts dazu", so Heide weiter, der bestätigt, dass es solche Vorkommnisse nicht nur in der Großstadt gibt. "Das gibt es nicht nur in Stuttgart sondern auch bei uns."

Was Heide und Rentschler an Fehlalarmen stört, ist zunächst einmal der große Aufwand, den die Feuerwehr letztlich umsonst betreiben muss. Bei einer großen Wehr wie der in Calw werden mal schnell 50 Wehrleute alarmiert, geht mindestens ein Löschzug raus. "Die Feuerwehr geht da immer von einem Notfall aus. Wir wissen nie ob es ein Fehlalarm sein könnte", erzählt Martin Rentschler von der Feuerwehr Calw. "Eine Unterscheidung gibt es da nicht." Umso größer ist dann die Frustration, wenn es sich um einen Fehlalarm handelt oder einen kokelnden Mülleimer, der neben einem großen Brunnen steht.

"Was viele Menschen da nicht bedenken, sind die Auswirkungen auf die Feuerwehrleute persönlich – und auch auf deren Arbeitgeber. "Wenn dann mal drei Alarmierungen an einem Tag kommen, dann wird es ganz schön kuschlig mit dem Chef", erzählt Martin Rentschler. Da komme dann schon mal das Argument, dass es nicht sein könne, dass ihre Arbeit wegen der Feuerwehr nicht erledigt werde.

Auch privat hinterlässt das Ganze Spuren

Doch den Stress gibt es für die Feuerwehrleute nicht nur beruflich, auch privat hinterlässt das Ganze seine Spuren. Besonders wenn der Alarm in der Nacht kommt. "Du schreckst hoch, das Adrenalin schießt durch den Körper, die Familie wacht natürlich auf", erzählt Martin Rentschler. "Und wenn das dann noch ein Fehlalarm ist, dann ist der Frust natürlich da", gibt er zu.

Und die Moral von der Geschicht? Für die Feuerwehrleute ist sie klar: Nur dann den Notruf wählen, wenn es um einen echten Notfall geht.

Fehlalarme 2016 insgesamt: 270

Davon böswillige Fehlalarme: 3

Täuschungsalarme in gutem Glauben ("..ich glaube, bei meinem Nachbarn brennt es…."): 32

Fehlalarme über Brandmeldeanlagen : 235

Alarmierungen insgesamt: 1129

Anteil der Fehlalarme: 24 Prozent