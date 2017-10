Calw Im öffentlichen WLAN ist Vorsicht geboten

Gefahren für Berufswelt

Gerade in der Berufswelt lauern Gefahren, wenn öffentliche Netze genutzt werden. An sich, so schreibt die auf IT-Sicherheit spezialisierte Kaspersky Labs GmbH in Ingolstadt, sei die starke Verbreitung kostenloser öffentlicher W-Lans ein wahrer Segen für Berufstätige, die viel unterwegs sind. Praktisch von überall ist der Zugriff auf den Arbeitsplatz und das eigene Netzwerk möglich. Allerdings haben Sicherheitsexperten schon vor den derzeitigen Warnungen auf die hohen Risiken öffentlicher W-Lans hingewiesen.

Denn, so Kaspersky: Was die kostenlosen Hot Spots so interessant macht, macht sie gleichzeitig für Hacker attraktiv. Da keine Authentifizierung notwendig ist, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, haben Hacker uneingeschränkten Zugriff auf ungesicherte Geräte im selben Netzwerk.

Gleichwohl dürfte das öffentliche W-Lan in Calw ausgebaut werden. Das hatte Oberbürgermeister Ralf Eggert Ende Juni angekündigt. Zunächst in öffentlichen Gebäuden, dann Schritt für Schritt in den Stadtteilen soll das Netz wachsen.