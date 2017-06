Calw Im Jugendhaus wird Integration gelebt

Viele Spielstationen

Bei herrlichem Sommerwetter spielte sich auch vieles im Garten hinter dem Jugendhaus ab. Agile Jungs tummelten sich an einer Tischtennisplatte. Mädchen ließen sich kleine Kunstwerke ins Gesicht schminken und beim benachbarten Torwandschießen wurde immer wieder gejubelt. Verschiedene Spielstationen reizten auch die jüngeren Besucher zum Mitmachen. Wer seine grauen Gehirnzellen aktivieren wollte, beteiligte sich an einem spannenden Quiz.

Eine besondere Attraktion waren die beeindruckenden Tanzvorführungen. Jugendhausleiter Yasin Akyüz ist Tanztrainer und hat mit seiner Freude am Tanzen schon viele Jugendliche mit dem Tanzvirus infiziert. Erstaunlich, was die jungen Tänzer bei ihrem Break Dance-Auftritt aufs Parkett zauberten. Nicht umsonst haben Formationen des Calwer Jugendhauses schon mehrmals anspruchsvolle Wettbewerbe gewonnen.

"Ich bin froh, das heute auch viele Eltern zu unserem Fest gekommen sind und so Einblick in unsere Arbeit bekommen", freute sich Sozialarbeiter Brendle. Ein Ziel des Festes sei auch, dass Menschen aus anderen Kulturen die Arbeit des Jugendhauses kennenlernen. Der Jugendreferent hat vor Kurzem eine statistische Erhebung gemacht und dabei festgestellt, dass in den benachbarten Straßen der Calwer Jugendeinrichtung zahlreiche Familien mit Migrationshintergrund wohnen. Er freut sich, dass schon viele Kinder aus diesen Familien das interkulturelle Jugendhaus besuchen und so ein wichtiger Beitrag zum gemeinsamen Kennenlernen geleistet wird. Neben den angebotenen Tanzgruppen und anderen sportlichen Betätigungen gibt es auch eine Teenie-Gruppe, die wöchentlich zusammen kocht und isst. Auch Eltern finden Hilfe im Jugendhaus. Dort läuft derzeit ein Schulverweigerer-Projekt, bei dem Schüler mit derartigen Problemen Hilfestellung geboten wird.