Calw Illegaler Müll verursacht hohe Kosten

Wer durch die Straßen und Gassen Calws schlendert, sieht dort meist nicht viel Unrat liegen. Eigentlich kein Wunder – schließlich ist seit einiger Zeit sogar ein Staubsauger in der Hessestadt unterwegs. Und doch gibt es sie, die schmutzigen Stellen, wo manch einer gerne seinen Abfall entsorgt.

"Wir haben einige eindeutige Hotspots. Diese liegen fast ausschließlich in der Innenstadt". Betroffen seien vor allem Walkmühleweg, Altburger Straße, Hessegarten/Torgasse, der Stadtgarten bis zum Berufschulzentrum, einige abgelegene Sitzplätze im Stadtgarten, oberer Marktplatz und der innenstadtseitige Bereich um den Weinsteg.

Gunzenhäuser muss es wissen. Denn der Baubetriebshof kümmert sich nicht nur um die Beseitigung von Kadavern überfahrener Tiere, Straßenkehricht sowie alles, was in öffentliche Abfallbehälter geworfen wird. Sondern auch um "wilde Müllablagerungen kleineren und größeren Umfangs", so der Abteilungsleiter. Also um "alles, was achtlos weggeworfen wird". Und das reiche von Zigarettenkippen, über Tüten voller Hausmüll bis zu Fahrrädern oder Wohnungseinrichtungen. Manches müsse auch aus Bächen und Flüssen gefischt werden.