Calw "Ich will nicht wirklich ein Politiker sein"

Der gelernte Industriefachmann hat in den 41 Berufsjahren – seit wenigen Monaten ist er in Altersteilzeit – als Projektleiter schon viele Probleme gelöst, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich bin ein absoluter Teamplayer." Diese Eigenschaft wird im neuen Amt gefragt sein. Ja, er sei selber "überrascht" gewesen über die spannungsgeladene Stimmung in der Fraktion, die er noch vor Weihnachten aufsuchte: "Damit habe ich nicht gerechnet. Wir diskutieren sehr kontrovers." Aber Dürr glaubt, dass er nach der überwundenen Fraktionsspaltung "seinen Beitrag leisten kann, dass wir eine Gruppe werden. Ich bin ein Typ, der integrieren kann."

Dürr sagt, er sei ein "echter Schwob, ein eingeborener Schwarzwälder", aber seine Sätze formuliert er mit Bedacht und auf Hochdeutsch. "Manche Menschen äußern sich nicht adäquat", beschreibt er diplomatisch sein Unbehagen, wenn Sympathisanten oder Mitglieder seiner Partei sich verbale Ausrutscher leisten.

Aber ansonsten ist der 58-jährige Familienvater ganz auf Parteilinie, was die AfD-Kernthemen Flüchtlings- oder EU-Politik anbelangt. Die EU geißelt er als "regelwütige Organisation ohne jede demokratische Legitimation". Über das Flüchtlingsthema redet er zwar nicht so gern, aber seine Positionen sind klar: "Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Wir brauchen Menschen, aber wir suchen sie uns selber raus." Und wer kein Asylrecht genieße, müsse eben "zeitnah" abgeschoben werden. Dem Einwand, dass Realpolitik hier oft an ihre Grenzen stoße, entgegnet er: "Ich bin nicht in der Regierung. Ich bin ein kleines Licht."

Der Vater zweier Töchter will sich in seinem neuen Amt aber vor allem jenen Themen annehmen, die ihm am Herzen liegen: Arbeitnehmerrechte und soziale Sicherungssysteme. Er sitzt bereits im AfD-Landesfachausschuss, der zu diesem Themenkomplex die Positionen der Partei festlegt. Und nicht zuletzt will er sich in Stuttgart für den ländlichen Raum einsetzen, für ÖPNV und Infrastruktur. Natürlich habe er die Petition für die Hesse-Bahn unterschrieben, für die er auch ein paar Fledermäuse zu "opfern" bereit sei: "Die Tiere sind klüger als die Menschen, die finden einen Ausweg."

Wenn er Anfang Januar von Landtagspräsidentin Mutherem Aras als neues Mitglied in der Plenarsitzung begrüßt wird, dann will Dürr nicht Abgeordneter genannt werden. "Nennt mich lieber Volksvertreter", plädierte einst sein Parteikollege Bernd Gögel aus dem Enzkreis. Ein Satz, der Klaus Dürr gefallen hat. Er will sich abgrenzen von der den Politikbetrieb kennzeichnenden "offensichtlichen Abgehobenheit von den Menschen und ihren Problemen". Das sei die Botschaft, die ihm seine Wähler mitgegeben hätten. "Ich will etwas tun und zwar für die Menschen. Und wenn es auch nur ein klein bisschen, ein Jota ist – dann hab’ ich was erreicht."