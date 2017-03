Calw "Ich bin froh um diese super Truppe"

Beim Geräteturnen sei das zahlenmäßige Verhältnis von Jungs und Mädchen ausgewogen. Die Aerobicgruppe erfreue sich generationsübergreifenden Zuspruchs. Rege Aktivitäten gebe es auch in den nach Alter unterschiedenen Kinder- und Jugendgruppen.

"Die Wirbelsäulenkurse sind gut ausgebucht, vom Mutter-Baby-Angebot haben wir uns verabschiedet", fasste Hedda Rentschler, Turnwartin für Erwachsene, zusammen.

Auch in die Leichtathletik kommt wieder Schwung. Allerdings kritisierten in diesem Zusammenhang einige Übungsleiter den Wegfall der Einzelwettkämpfe für Kinder und Jugendliche, die vom Landesverband eingestellt wurden. Franziska und Hen-riette Stieger erzählten von Aktivitäten mit den Kindern außerhalb des Übungsbetriebs.

"Ich bin froh um diese super Truppe, die einen für die kommenden Jahre erwartungsvoll sein lässt", sprach Keck den jungen Leuten im achtköpfigen Jugendausschuss seine Anerkennung aus. Zufrieden ist der Vorsitzende zudem mit der stabilen Mitgliederzahl von derzeit 618 Personen. Zudem würdigte er die jeweiligen Akteure der kulturellen Veranstaltungen. Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder die Amtsinhaber des Vorstandes.

Gerne zeichnete Keck langjährige und treue Mitglieder des TVA aus, allen voran Manfred Keck, der bereits fünf Jahrzehnte dem Verein verbunden ist. Mit der Vereinsehrennadel in Gold würdigte der Vorsitzende die seit 40 Jahren anhaltende Treue von Michael Rentschler.

In Silber verlieh er die Auszeichnung an Angelika Holzäpfel, Ingrid Müller, Klara Müller, Karmela Mutz, Marion Pross und Helga Veihl für 20-jährige aktive Mitgliedschaft sowie an Heiko Burkhardt, der von der Aktivität in die Passivität wechselt, und dem TVA seit 25 Jahren die Treue hält.

Für die Verbundenheit seit 15 Jahren erhielten Daniela Bantel, Carina Haurand, Lisa Lubberger, Carina Nagel und Jens Wurster die bronzene Nadel.