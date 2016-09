Calw Hunde im Freibad? Nicht alle finden es gut

Schwimmen mit Popos im selben Satz?

Vielleicht etwas zu locker in Sachen Hygiene zeigt sich dagegen Theresa H., die erklärt: "So was sollte die ganze Saison über erlaubt sein. Einfach diskriminierend gegenüber Tierfreunden und Hunden, wenn sie nicht mit all den anderen Leuten zusammen planschen dürfen. Vor allem sorgt ein solches Bad bei vielen Hunden, die wochenlang oder sogar monatelang nicht gewaschen wurden, für die richtige Hygiene, und auch die Hunde-Popos werden endlich wieder richtig sauber."

Entsprechend irritiert reagiert deshalb übrigens Patrick S.: "Saubere Hunde-Popos im gleichen Satz wie zusammen mit den Hunden schwimmen? Ähm nein?"