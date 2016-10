Calw "HüttenSpaß" mit Neuerungen

Zu gewinnen gibt es Party-Bier in unterschiedlichen Mengen. Bis dahin soll DJ Tortinger, der ebenfalls neu an Bord ist, bereits die Stimmung auf Touren gebracht haben. Wer im passenden Outfit den kommt, also mit Dirndl, Lederhose oder Hüttenpulli, zahlt nur den halben Eintritt. Dass sich die Mitglieder der Trachtenkapelle so kleiden, ist selbstverständlich.

Sie werden auch in bewährter Weise für das leibliche Wohl ihrer Gäste sorgen. "Zusammen mit unseren Gästen wollen wir fröhlich feiern", betont Roller. Das sei die Philosophie dieser Kultparty mit Musik, Tanz und Unterhaltung.

Auch für den darauffolgenden Kirbe-Sonntag hat sich der Musikverein gewappnet. Um den beliebten Altburger Klompa-Kuchen backen zu können, haben 25 Vereinsmitglieder sogar einen Backkurs absolviert und gelernt, wie aus Süß- und Dickmilch, Eier, Sahne, Zucker, Safran Korinthen sowie Zimt dieses Naschwerk hergestellt wird. "Wie mit unserer Musik wollen wir auch hier die Tradition aufrecht halten ", so Roller dazu.

Stammgäste der Kirbe wissen außerdem, dass das Kuchen­büfett reichhaltig ist, und dass fürs Mittagessen Schnitzel, Salat, Kürbissuppe, Maultaschen oder Wurstsalat frisch zubereitet werden.

Nicht ohne Stolz

"Unsere Mitglieder und deren Angehörige legen sich hier enorm ins Zeug", so der Vorsitzende nicht ohne Stolz. Wandergruppen könnten gerne Plätze reservieren.

Zum Frühschoppen am Sonntag ab 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Horb auf. Am Nachmittag präsentiert ab 14.30 Uhr die Jubiläumskapelle unter Leitung von Harald Bohnet traditionelle Blasmusik.