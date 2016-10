Calw Horror-Clowns müssen draußen bleiben

Plötzlich stehen sie da: maskiert oder geschminkt, manchmal sogar bewaffnet. Sie lauern an Hausecken und in Büschen, verfolgen, erschrecken oder verletzen Passanten – die so genannten Horror-Clowns. Manche von ihnen haben nur einen seltsamen Sinn für Humor. Andere können durchaus gefährlich sein, wie einige Vorfälle in ganz Deutschland in den vergangenen Wochen gezeigt haben.

Werner Mann, Abteilungsleiter Fußball Aktive des VfL Stammheim, zieht deshalb nun eine Konsequenz daraus: Bei der Halloween-Party in der Stammheimer Gemeindehalle, die Mann maßgeblich mitorganisiert, werden am kommenden Montag keine Gäste im Clowns-Kostüm eingelassen.

Eine Maßnahme, die der momentan herrschenden Stimmung, die mancherorts an Hysterie grenzt, gerecht werden soll – um bereits im Vorfeld Spannungen und Verunsicherung unter den Gästen vorzubeugen.