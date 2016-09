Calw Holzma: "Wir sind Aufteiltechnik"

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mit Gründer Erwin Jenkner, der das Unternehmen mit Schaffenskraft und Mut lange geprägt hat. Er ließ die Marke Holzma im Mai 1966 eintragen. 1967 startete der Gründer die eigene Produktion in einer Omnibusgarage in Gechingen und baute mit zwei Mitarbeitern die erste Horizontalsäge.

Als sich ein steigender Bedarf an Sägen zum Aufteilen von Melamin beschichteten Spanplatten abzeichnete, initiierte Jenkner den Bau der nächsten Sägengeneration. Verantwortlich für die Neuentwicklung war Sohn Detlef Jenkner, der zu dieser Zeit sein Maschinenbaustudium in Konstanz absolvierte und parallel dazu die Konstruktionsaufgaben übernahm. Offiziell trat er 1969 in das Unternehmen ein, dessen Mitarbeiterzahl sich dadurch auf sechs erhöhte. 1970 wurde dann die erste Plattenaufteilsäge mit Druckbalken und elektronischer Steuerung des Breitenanschlags ausgeliefert.

Die Inhaber beschlossen, ein Grundstück in Holzbronn zu erwerben und dort den neuen Firmensitz zu errichten – in Eigenleistung und nur an Samstagen, denn unter der Woche kümmerte man sich um den Verkauf der Sägen. Ab 1971 bauten dann hier acht Mitarbeiter auf zunächst 1500 Quadratmetern Plattenaufteilsägen für den Weltmarkt. Heute erstreckt sich die Produktionsfläche auf über rund 30 000 Quadratmeter.

Die Firma erzielte jährliche Wachstumsraten zwischen zehn und 30 Prozent. Der Exportanteil kletterte auf bis zu 90 Prozent. Mitte der 1970er-Jahre belieferte Holzma Kunden in Australien, Nordamerika und Fernost.

1986 suchte die heutige Homag Group AG, Schopfloch (Kreis Freudenstadt), nach einem Spezialisten für horizontale Plattenaufteilsägen. Holzma nahm die Chance auf weiteres Wachstum wahr und trat 1987 mit 220 Mitarbeitern der Homag Group bei. Diese hielt zunächst 51 Prozent der Gesellschaftsanteile, heute sind es 100 Prozent.

Knapp drei Jahre nach dem Eintritt in die Homag Group hatte Holzma seine Mitarbeiterzahl nahezu verdoppelt und sich als weltweiter Marktführer für Plattenaufteilsägen etabliert. Diese Position behauptet die Marke Holzma bis heute und baut ihre globale Präsenz stetig aus.

Maschinenkonfiguration sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität

Zum Aufteilen von plattenförmigen Holz-, Kunststoff- und diversen anderen Materialien können Kunden bei Holzma seit 50 Jahren aus einem Sägen- und Lösungsportfolio wählen, das die Anforderungen in Handwerk und Industrie punktgenau erfüllt. Dafür sorgt ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Maschinenkonfiguration.

Der Schlüssel zum Erfolg ist in Zeiten der Digitalisierung mehr und mehr die Software. Die Schwaben haben das früh erkannt und bieten zwei der wichtigsten Softwarelösungen für den Zuschnitt plattenförmiger Holz- und Kunststoffmaterialien an.

Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden 65 Holzma-Patente erteilt. Dabei folgt die Summe der Innovationen einem klar definierten Ziel: Im Sinne des Kunden geht es stets um noch mehr Fertigungsqualität, Flexibilität und Effizienz in der Produktion. Der Weg dahin führt über Automatisierung, vernetzte Maschinen und frei fließende Prozesse – und zwar vom Lager über das Büro bis hin zum Zuschnitt und zu allen weiteren Bearbeitungsstationen.

Zu den rund 420 Beschäftigten am Standort Holzbronn gehören etwa 40 Auszubildende und DH-Studierende. Die Ausbildungsquote liegt bei knapp zehn Prozent. Damit zählt das Unternehmen nicht nur zu den größten Lehrbetrieben der Region, es ist auch einer der besten – dies belegt die Auszeichnung "1A-Ausbildungsbetrieb" der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald.

Der Holzma-Treff steht in diesem Jahr unter dem Jubiläumsmotto "50 Jahre Holzma – Wir sind Aufteiltechnik." Was die Besucher auf dem Treff 2016 erwartet? Natürlich wird gefeiert, im Mittelpunkt stehen aber wie gewohnt Produktneuheiten. Zwei Höhepunkte vorweg: Holzma wird ein neues Bediener-Assistenz-System vorstellen und das "module45" – ein Zusatzaggregat, mit dem auf Holzma-Sägen jetzt auch Gehrungsschnitte möglich sind. Die Hausmesse, zu der rund 2000 Fachbesucher aus aller Welt erwartet werden findet vom 20. bis 23. September täglich von 9 bis 17 Uhr statt.

Zudem lädt das Unternehmen anlässlich seines Jubiläums zu einem Tag der offenen Tür. Holzma stellt sich den Besuchern am Sonntag, 25. September, von 10 bis 16 Uhr vor. Der Maschinenbauer informiert über den Betrieb, die Mitarbeiter und die Produkte. Auf die Gäste wartet zwischen 10 und 16 Uhr ein familienfreundliches, umfangreiches Programm (keine Beratung, kein Verkauf).