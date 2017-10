Calw Holzbronner Zwiebelkuchen schmeckt

Die Vereinsmitglieder halfen unter Tränen beim Zwiebelschälen, fetteten Kuchenbleche ein und füllten den Ofen mit Reisig. Zum Schluss wurde der Vorteig gemacht.

Am nächsten Morgen ging es um 7 Uhr los. Es wurden fünf Teige geknetet. Danach wurde im Ofen das Feuer entzündet. Auch beim Backen wurden die Holzbronner Backfrauen vom Förderverein unterstützt. Es wurde der Rahm für die Zwiebelkuchen angerührt, die Kuchenböden ausgewellt. So wurden 80 Zwiebel- und 20 Zwetschgenkuchen für den verkaufsoffenen Feiertag in Calw gebacken. Den Ofen musste man für diese Menge Kuchen noch zwei weitere Male anheizen. Den Backfrauen machte es Freude, ihr Wissen an die Jugend weiterzugeben.

