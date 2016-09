Calw Holz und Laub fangen Feuer

Zigarettenkippe war wohl Schuld daran

Hinter einem Haus im Brombachweg in Ernstmühl gerieten Holz und Laub an einer leichten Böschung in Brand. Mit zwei Fahrzeugen und zwölf Brandschutzkräften rückte die Feuerwehrabteilung Hirsau deshalb zur Einsatzstelle aus.

Frühzeitig war das entstehende Feuer durch den Rauch erkannt worden, sodass sich der Schaden auf den verbrannten Böschungsbereich begrenzte. Mit dem Gartenschlauch löschten die Feuerwehrleute die betroffene Stelle und zogen das Grünmaterial auseinander, um Glutnester zu verhindern.