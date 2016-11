Calw Hochschule: Klares Bekenntnis zum Standort

Die SRH Hochschule Calw steht vor einem Umbruch. Und wenn sich die privatwirtschaftlich geführte Einrichtung in der Bildungslandschaft behaupten will, muss sie, so die Vorgaben des Wissenschaftsrats, hart an sich arbeiten, um die Quantität sowie die Qualität der Studiengänge zu verbessern.

Studentenzahl steigt

In der Sitzung des Calwer Gemeinderats am Dienstagabend wurde erläutert, dass das durch eine Verschmelzung der sehr kleinen hiesigen Hochschule mit der großen SRH Hochschule Heidelberg mit ihren 2000 Studierenden sowie 70 Professoren geschehen soll.