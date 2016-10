Calw Hochbegabung ist nicht leicht zu erkennen

Umfeld wichtig

Damit Kinder ihre Hochbegabung sinnstiftend und gewinnbringend aus- und erleben können, braucht es mehr, als die intellektuelle Veranlagung. Hinzukommen muss hohe Motivation, Kreativität und Interesse sowie ein geeignetes Umfeld. Neben der persönlichen Konstitution des Kindes bedarf es sensibler Eltern, Erzieher und Lehrer, die eine Hochbegabung erkennen und diese fördern.

Zeigt sich Hochbegabung in einer schnellen Auffassungsgabe? An hoher und sich früh zeigender sprachlicher Kompetenz? Ist es die Detailverliebtheit oder die umfangreiche Faktenkenntnis auf einem speziellen Gebiet? Sind es die guten Leistungen in der Schule, im Verein oder beim Erlernen eines Instruments? Oder ist es das permanent gelangweilte, ständig störende und unverschämte Problemkind in der Schule? Ja, all das kann es sein und eben auch nicht. Gewissheit, ob ein Kind hochbegabt ist, liefert nur ein fachmännisch erstellter und ausgewerteter Intelligenztest.

Antennen ausrichten

Lang hat es mit ihrem durch Anekdoten aus dem Berufsalltag gespickten Vortrag geschafft, den knapp 50 Besuchern des Kultur-Cafés das Thema Hochbegabung auf humorvolle und trotzdem der Sache angemessene Ernsthaftigkeit näherzubringen. Der Hinweis an die Zuhörer war, die Antennen auszurichten, hochbegabte Kinder zu erkennen und diesen mit ihren sehr individuellen Begabungen gerecht zu werden, um dadurch ihr "Anderssein“ wieder zu einem "Normalsein" werden zu lassen.