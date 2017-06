Calw Historische Rallye macht Station

Calw-Hirsau. Die interessan­ten Strecken des Schwarzwalds und des Kraichgaus nehmen die Rallyeteams bei der Black Forest Classic von 16. bis 18. Juni unter ihre Räder. Station in Hirsau macht die historische Rallye am Sonntag, 18. Juni. Viele geschichtsträchtige Renn- und Sportwagen präsentieren sich während der Rundfahrt-Pause am Kloster.