Calw Hirsauer Marienkapelle zum wiederholten Male das Ziel

Schloss noch intakt

"Da muss man ganz schön hirnrissig sein, wenn man so etwas tut", meinte gestern die Mesnerin der Hirsauer evangelischen Kirche, Regine Hammes. Wie sie feststellte, waren auch noch drei Schrankschlüssel abhanden gekommen. Ansonsten fehlte nichts. Sogar eine Mikrofonanlage im Wert von mehreren Hundert Euro, die in einem der Schränke aufbewahrt wird, war noch an Ort und Stelle. Geld hätten die Übeltäter keines gefunden, weil, so Hammes, hier keines aufbewahrt wird. Aber: Der an der Tür zur Sakristei, wo die Täter mit brachialer Gewalt eingedrungen waren, entstandene Schaden beläuft sich nach den Schätzungen der Polizei auf etwa 1500 Euro. Wenigstens ist das historische Türschloss noch intakt und kann wieder verwendet werden. Die Mesnerin geht davon aus, dass es bei den Renovierungsarbeiten im Jahr 1880 eingebaut worden ist.

Kurz vor Weihnachten hatten sich Unbekannte schon einmal an dieser Stelle zu schaffen gemacht. Mit Füßen traten sie dagegen und hinterließen Schäden am Holz. Insgesamt aber hielt die Tür stand, wie Hammes registrieren konnte. Seither hat sie jeden Tag nach dem Rechten gesehen. Zuletzt am Dienstag um 10 Uhr. In der Nacht zum Mittwoch, so hat sie nach dem Einbruch erfahren, hat ein Anwohner gegen 22 Uhr im Bereich der Marienkapelle Krach wahrgenommen. Auch ein Hund soll angeschlagen haben. Sie hat gestern Vormittag die Polizei informiert und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.