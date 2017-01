Calw Heumaden: Platz wird für Pflegeheim geräumt

So beurteilt Evelin Menges, die Vorsitzende des Heumadener Stadtteilbeirats, die Absicht der Evangelischen Heimstiftung, in Calws größtem Stadtteil ein Senioren- und Pflegeheim sowie betreute Seniorenwohnungen bauen zu wollen. Menges muss sich aber trotzdem noch ein bisschen gedulden, bis das Vorhaben realisiert ist. Wie der zuständige Regionaldirektor der Heimstiftung, Clemens Miola in der Sitzung des Stadtteilbeirats am Montagabend erläuterte, ist vorgesehen, mit dem Bau im Zeitraum Mai/Juni zu beginnen. Fertigstellung soll dann Anfang 2019 sein.

Mehrere Einrichtungen

Immerhin: Die Mitglieder des Stadtteilbeirats und auch an die 70 Heumadener, die zur Sitzung gekommen waren, wissen jetzt im Detail, was da errichtet werden soll. Nämlich in der öffentlichen Grünanlage zwischen Heinz-Schnaufer-, Waldenser- und Erfurter Straße ein fünfgeschossiges Gebäude mit rund 4500 Quadratmetern Nutzfläche.