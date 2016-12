Calw Hesse-Bahn: Klage abgewiesen

Calw/Mannheim. Rund 14 Jahre ist es her, dass Weil der Stadt für eine Ortsumgehung einen Bahndamm der "Württembergischen Schwarzwaldbahn" teilweise abgetragen hat. Damals sicherte die Stadt vertraglich zu, dass sie für Ersatz sorge, sollte die Strecke wieder in Betrieb gehen.

Nun, da eine solche Inbetriebnahme durch die Hermann-Hesse-Bahn in greifbarer Nähe scheint, wollte man in Weil der Stadt von dieser Vereinbarung wohl nichts mehr wissen. Stattdessen zog die Stadt gegen das Regierungspräsidium Karlsruhe vor den Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim. Der wichtigste Punkt der Klage: Die Plangenehmigung für den Bau einer Brücke über die Ortsumgehung verpflichte die Stadt, den Brückenbau zu bezahlen – und beeinträchtige damit die Finanzhoheit der Stadt; also das Recht der Gemeinden, Einnahmen und Ausgaben eigenverantwortlich zu bewirtschaften.

Der VGH wies dies jedoch ab – mit der Begründung, dass die Plangenehmigung die Kostenpflicht Weil der Stadts überhaupt nicht regele. Zur Übernahme der Kosten für die Brücke sei die Stadt bereits durch den Vertrag aus dem Jahr 1999 verpflichtet. Somit scheide auch eine Beeinträchtigung der Finanzhoheit aus. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Diese Nichtzulassung kann Weil der Stadt nun noch durch eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechten.