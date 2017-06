Calw Herzog Ulrich bringt 1534 die Reformation nach Calw

Der erste evangelische Pfarrer von Calw, Hieronymus Krantz, stammte – wie Blarer – aus der Schweiz und wurde von ihm 1534 nach Calw versetzt, damit er die Stadt mit den Gedanken des neuen Glaubens vertraut machen und sie für den neuen Glauben gewinnen sollte. Die Calwer selber wurden nicht groß gefragt. Das wäre auch schwierig gewesen, denn der damalige Vogt Johann Huß und der Magistrat blieben weiterhin ihrem "alten Glauben" treu.

Der erste evangelische Pfarrer von Calw, Hieronymus Krantz, stammte – wie Blarer – aus der Schweiz und wurde von ihm 1534 nach Calw versetzt, damit er die Stadt mit den Gedanken des neuen Glaubens vertraut machen und sie für den neuen Glauben gewinnen sollte. Die Calwer selber wurden nicht groß gefragt. Das wäre auch schwierig gewesen, denn der damalige Vogt Johann Huß und der Magistrat blieben weiterhin ihrem "alten Glauben" treu.Das Problem war, wie so oft, nicht der neue Glaube, sondern der neue Pfarrer, der diesen neuen Glauben personifizierte. Hieronymus Krantz soll eine "etwas rauhe Art" im Umgang mit dem Vogt und in seinen Predigten gehabt haben. Und er soll faul gewesen sein. Er habe von der Kanzel herunter nur den Calwern die Leviten gelesen, indem er anprangerte, was er die Woche über an "Lastern" gesehen und erfahren habe, anstatt das Evangelium zu predigen.

Erschwerend kam hinzu, dass ins benachbarte Kloster Hirsau ein Lektor geschickt wurde, der die Mönche mit Fingerspitzengefühl zum neuen Glauben hinführen sollte. Diesem Lektor, Theodor Reysmann, mangelte es offensichtlich an jenem Fingerspitzengefühl. Weder Reysmann im Kloster noch Krantz in der Stadt konnten sich halten.

Auch um die Wogen zu glätten war Ambrosius Blarer gezwungen, einen Ersatz für Krantz zu holen. Das war gar nicht so einfach, denn Pfarrer, die dem neuen Glauben anhingen und theologische Kenntnisse hatten, waren eher rar. Wieder wurde Blarer in der Schweiz fündig: Markus Heiland, gebürtig aus Vaihingen an der Enz und in Pforzheim aufgewachsen, hatte dort Reformator Zwingli kennen- und schätzengelernt. Mit seiner Frau Maria zog er 1537 in Calw auf. Die Verhältnisse waren freilich nach wie vor recht schwierig: Johann Huß war immer noch der streitlustige Vogt und der Großteil des Rats hing immer noch dem alten Glauben an. Doch Heiland ließ sich davon nicht einschüchtern:

Rad zurückgedreht

1548 wurde das Rad der Reformation für kurze Zeit nochmals zurückgedreht: Der alte Glaube wurde wieder eingeführt. Im Hirsauer Kloster zogen wieder Mönche ein, in Calw hatte jetzt Vogt Huß mit seinen Räten Oberwasser. Für Heiland wurde die Situation prekär: Er musste fliehen.

Aber bald schon drehte sich der Wind erneut. Heiland sollte nach Calw zurückkehren. Er machte sich auf den Weg. Als er seinen todkranken Vater in Leonberg besuchte, wurde er selber krank und starb 1550 dort. Markus Heiland, so stellt das Heinrich Daxer fest,"muss als der eigentliche tieffromme und hochgeachtete Reformator der Stadt Calw bezeichnet werden".

Der dritte Pfarrer, der dafür verantwortlich war, den Calwern den neuen Glauben nahe zu bringen, war Heinrich Weikersreuter. Er kam 1551 von Tübingen als Diakonus und wurde hier Stadtpfarrer. Als solcher war er zugleich dem katholischen Abt in Hirsau, Ludwig Velderer, zur Seite gestellt- Er sollte bei diesem ein bisschen nach dem Rechten sehen.

Dass alter und neuer Glaube friedlich und freundschaftlich zusammengelebt werden kann – heute würde das als gelungene Ökumene bezeichnen werden – zeigt die Tatsache, dass den katholische Abt Velderer mit Weikersreuter eine tiefe Freundschaft verband.