Calw Helfer, die "in den Fußspuren von Jesus" stehen

Anfänge waren eher klein

Der religiöse Rahmen der Feier ist dabei kein Zufall. Denn einerseits wird die Diakoniestation natürlich von der evangelischen Kirche getragen. Und andererseits fließe Diakonie "aus dem christlichen Leben heraus", sagt Raschko. "Streng genommen stehen Menschen, die so etwas machen, in den Fußspuren von Jesus."

Bei den Gottesdiensten am Sonntag, 25. September, 10 Uhr, in der Stadtkirche Calw sowie am Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr, in der Kirche auf dem Wimberg, soll nun der runde Geburtstag gefeiert werden – aber auch eine Gelegenheit geboten werden, bei der Patienten, Pflegende und Angehörige sich treffen und austauschen können. Musikalisch werden der Chor der Diakoniestation sowie die Kirchencombo das Fest begleiten. Außerdem stellen Diakonieschwestern in Spielszenen ihren Arbeitsalltag dar.