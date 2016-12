Calw Heizung wird von Hand gesteuert

Calw-Heumaden. So viel dürfte es am Ende nicht werden, versuchte Oberbürgermeister Ralf Eggert die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses zu beruhigen. Man gehe mal vom "Worst Case", also vom schlimmsten Fall aus, meinte Volker Goedel, Leiter der Abteilung Hochbau.

Immer wieder erweitert

Die Heumadenschule ist mit Grund- und Werkrealschule, Turnhallen sowie dem Kinderhaus ein großer Komplex mit sieben Gebäuden und einer Fläche von insgesamt 6000 Quadratmetern, der im Laufe der Jahre immer wieder erweitert und erneuert worden ist. Das hatte auch Auswirkungen auf die Heizungsanlage, an die immerzu angedockt worden ist, wie Goedel erläuterte.