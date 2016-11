Calw Heißes Wasser statt Gift

Die praxistaugliche Methode wird seit Anfang dieses Jahres eingesetzt. Die Ergebnisse sind als positiv zu bezeichnen. Neben den gesetzlichen Vorgaben wird auch ökologischen Gesichtspunkten Rechnung getragen.

Vier Durchgänge reichen

Das 98 Grad heiße Wasser wird mittels Sprühbalken aufgebracht und gelangt dadurch schnell in den Wurzelbereich. Im Gegensatz zum oberflächlichen und teilweise auch gefährlichen Abflammen gerinnt das Pflanzeneiweiß und führt somit zum Absterben der Pflanze. Bei konsequenter Anwendung an regenfreien Tagen reichen in der Regel vier Pflegedurchgänge im Jahr. Neben dem Einsatz von natürlichem Dünger ist die beschriebene Methode ein weiterer Baustein im ökologischen Gefüge der Parkanlage des Klinikums.