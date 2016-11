Calw "Heimat – Nichts schmeckt näher"

Calw. Genauer gesagt sind es gleich drei. In den Geruchsrichtungen Gäu, Apfel und Enz. Hergestellt worden sind sie in der Kosmetik- und Seifenmanufaktur von Uwe-Michael Gerlinger aus Calw. Seine Calwer "Ur-Seife" oder – wie er sie selbst liebevoll auf schwäbisch nennt – "Soif", bietet er seit dem Jahr 2010 an.

Sechs Sorten hat er im Sortiment, alle auf Olivenölbasis hergestellt. Jetzt sind drei neue aus dem Heckengäu dazugekommen.

Immer auch ein konkreter Nutzen