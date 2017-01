Calw Hausbesitzerin gibt den entscheidenden Tipp

Nordschwarzwald/Calw. Derzeit müssen sich die beiden Rumänen, Onkel und Neffe, vor dem Schöffengericht in Calw verantworten.

"Noch während der Spurensicherung in Rötenbach erhielten wir den Hinweis auf einen Einbruch in Heimsheim am gleichen Tag", berichtete der Kriminalhauptkommissar, der die Ermittlungen leitete. Im Zuge der Vernehmungen habe man die Fälle aufgrund der Vorgehensweise zusammenführen können.

Bereits am Nachmittag waren es durch Übereinstimmung bereits fünf Einbrüche – alle im Juli des vergangenen Jahres begangen. Recherchen ergaben außerdem drei weitere Delikte dieser Art. So zog sich die Spur über eine Region von Nagold über Remchingen, Pforzheim, Niefern und Durmersheim bis Neuweiler und Rötenbach.