Calw Hat Calw 100 000 000 Euro Schulden?

Calw. Wie viele Schulden hat die Stadt? Wie viele werden es voraussichtlich bis zum Ende kommenden Jahres sein? Wo hätte gespart werden sollen, welche Aufgaben warten in der Zukunft und wie zufrieden darf man mit dem Haushaltsplan 2017 sein? Fragen, auf die die Redner der verschiedenen Fraktionen des Calwer Gemeinderates in der letzten Sitzung dieses Jahres zum Teil sehr unterschiedliche Antworten gaben. Am krassesten gingen dabei die Darstellungen des Schuldenstandes auseinander.

Völlig andere Zahl

So bezifferte beispielsweise Dieter Kömpf (Freie Wähler, FW) die Rückstände der Stadt – ohne die Eigenbetriebe – auf 32,1 Millionen Euro zum 31. Dezember dieses Jahres. Adrian Hettwers (Gemeinsam für Calw, GfC) Ausführungen bewegten sich in der selben Größenordnung. Er sprach davon, dass es angesichts der aktuellen Zahlen gelingen müsste, den Schuldenstand im Jahr 2017 unter 33 Millionen Euro zu senken. Eine völlig andere Zahl nannte dann allerdings Hermann Seyfried (Neue Liste Calw, NLC): Der haftungsrelevante Schuldenstand belaufe sich auf mehr als 100 Millionen Euro, erklärte der Kommunalpolitiker.