Calw Hat Asylbewerber 20-Jährige sexuell belästigt?

Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. Juni. Beamte des Kriminalkommissariats Calw konnten den Tatverdächtigen jetzt ermitteln.

Der 17-Jährige war gegen 17 Uhr mit einer Personengruppe in der Lederstraße unterwegs, löste sich aus der Gruppe, ging auf eine 20-jährige Frau zu und fasst sie an der Brust an. Als der Begleiter der 20-Jährigen dazwischen ging, schubste ihn der Angreifer weg und es kam einem Gerangel.

Anschließend machte sich der damals Unbekannte davon. Die 20-Jährige war nach der Tat so außer sich und weinte, dass eine Passantin die Polizei verständigte.