Calw Harvard-Professor zieht es immer wieder in Heimat zurück

Thomkes Forschung und seine Schriften konzen­trieren sich vornehmlich auf die Bedeutung von Experimenten im Innovationsprozess von Wirtschaftsunternehmen. Der Wissenschaftler ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, Autor von mehr als drei Dutzend Veröffentlichungen in führenden Zeitschriften sowie von Fallstudien und Kommentaren in Büchern und Fachzeitschriften.

Jetzt war er wieder einmal in Calw – wo alles angefangen hat. An der Wimberger Grundschule, am Hermann Hesse-Gymnasium und am Technischen Gymnasium auf dem Wimberg. Den Bezug zur Heimat hat er, der dieses Mal zusammen mit seiner Frau Savita die Eltern in Altburg besuchte, nie verloren. "Die ersten 18 Jahre prägen einen Menschen", so Thomke im Gespräch mit unserer Zeitung. Er erinnert sich dabei vor allem gerne an seine Zeit am TG im Calwer Berufsschulzentrum, das damals zusammen mit dem Pendant in Nagold bundesweit eine Ausnahmestellung eingenommen hat.

Ein Studium in den Vereinigten Staaten, das hat er nach Aufenthalten dort während der Schulzeit schon angestrebt. Dass er aber in der akademischen Szene in Boston, die die weltweit höchste Dichte haben dürfte, landen würde, das war nicht geplant. Während seiner Studien pendelte Thomke stetig zwischhen den USA und Deutschland sowie zwischen Forschung und Wirtschaft hin und her. Hier war er für Hewlett Packard sowie McKinsey & Company tätig. Aber sein damaliger Doktorvater in den Staaten, der auch zu seinem Mentorwn wurde, gab seine Absicht nicht auf, ihn von einer akademischen Laufbahn zu überzeugen. Und so bewarb sich Stefan Thomke – um seine Ruhe zu haben – eben in Boston. Vor allem dort hat er sich seit 1995 Meriten um Meriten erworben. Aber auch in Indien, wo seine Frau herkommt.

Noch viele Freunde

In die alte Heimat zieht es ihn immer wieder zurück. Hier hat er noch viele Freunde, und mit diesen hat er auch seinen 50. Geburtstag gefeiert. Großen Wert hat er darauf gelegt, dass auch die Kinder Arjun, Vikram sowie Anjali um ihre deutschen Wurzeln wissen ­ – wie auch um ihre indischen. Alle drei haben zeitweise das Hermann Hesse-Gymnasium besucht. Zuletzt hat die jüngste Tochter zudem ein Praktikum bei Börlind in Altburg absolviert.

Mittlerweile ist Stefan Thomke wieder in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Aber er wird wiederkommen. Nicht nur wegen Mamas Zwiebelkuchen.