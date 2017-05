Calw Harris’ Atem verblüfft die Zuhörer

Gerade der Atem von Harris verblüffte die Zuhörer. So fragte sich mit Sicherheit nicht nur Peter Schlang, Organisator der Konzertreihe, woher die Fagottistin die Luft hernehme, um so lange Passagen zu spielen. Immer wieder atmete Harris kurz tief ein und begeisterte mit lang anhaltenden Tönen oder schnellen Tonabfolgen. Im Zusammenspiel mit Baur und Becker erklangen so viele bezaubernde Melodien und Sonaten.

Zur Abwechslung, und als Verschnaufpause für Harris, berichteten Baur und Becker darüber, wie es zu früheren Zeiten in Theatern und in der Oper zuging. Sie karikierten den Unmut, der in England durch den Erfolg ausländischer Komponisten entstand.

Man sah über den gesamten Abend ein koordiniertes Ensemble, das in schnellen Passagen harmonierte. Auch die Zusammensetzung der Instrumente war gelungen. Das Cello und das Fagott verschmolzen oft im Klang. Andrea Baur begleitete das Spektakel an der Laute und begeisterte sogar mit der Flöte. Der lange Beifall des Publikums nach jedem Stück und nach den Zugaben unterstrich diese Begeisterung.