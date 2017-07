Calw Handwerker-Senioren unterwegs

In diesem Jahr ging die Fahrt über die Autobahn, vorbei an Heilbronn und Crailsheim nach Dinkelsbühl. Hier machten die reiselustigen Senioren einen geführten Stadtrundgang. Vorbei an Nördlingen und Donauwörth fuhren sie weiter nach Bad Gögging. Wohl ausgeruht, nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren die Teilnehmer am nächsten Tag weiter nach Regensburg, wo eine Rundfahrt durch die historische Altstadt und durch die einzigartige Geschichte der Unesco-Welterbestadt die Herzen erfreute. Die Strudelrundfahrt auf der Donau fand großen Anklang.

Fahrt auf der Donau

Am Nachmittag ging es mit dem Bus zurück nach Bad Gögging. Das Abendessen ­ließen sich die Senioren dann im Hotel schmecken. Am anderen Tag machten sie sich auf nach Kehlheim, wo es dann wieder mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg weiterging. Hier besichtigten Sie die Klosterkirche und das dazugehörige Besucherzentrum.