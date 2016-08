Calw Hamsterkäufe: Weizenmehl oft vergriffen

Der Bevölkerung ist empfohlen worden, sich für den Fall einer Cyberattacke oder eines Terrorangriffs einen Vorrat an Lebensmitteln und Wasser anzulegen. Gerade ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, oder die Konsequenzen der Nachkriegszeit ertragen mussten, neigen, wie ein Lebensmittelhändler in Calw feststellte, tendenziell häufiger zu einer Vorratshaltung in den heimischen vier Wänden.

Vorwiegend Ältere

"Deutlich mehr Weizenmehl und Körner sind aufgrund ihrer langen Haltbarkeit seit dem Beginn der Debatte gekauft worden", erläutert der Marktleiter einer der größten Einkaufsketten Deutschlands, der anonym bleiben möchte. "Vorwiegend ältere Menschen erzählen mir, dass sie durch die Berichterstattung verunsichert sind und nicht einordnen können, ob nicht doch ein mögliches Kriegsszenario oder eine akute Terrorgefahr bevorsteht", führt der aus der Region stammende Mann weiter aus.