Calw GWW-Wichtel waren ein Erfolg

Groß war die Freude über 950 Euro bei den Mitgliedern und Betreuern des Treffpunkts im Förder- und Betreuungsbereich der GWW, als die Auszubildenden zur Übergabe aufwarteten. "Das Geld setzen wir für Verpackungsmaterial ein", stellte GWW-Abteilungsleiterin Vanessa Dorner in Aussicht. Für das Projekt der Auszubildenden beschritten sie gerne neue und spannende Wege, wie sie den Besuchern beispielsweise anhand der Herstellung von Badepralinen erläuterten. So entstanden schließlich nicht nur die Inhalte der Wichtel-Päckchen, sondern gleichzeitig deren Verpackung.

Acht Berufsstarter in der Landkreisverwaltung aus dem ersten Lehrjahr waren ihren eigenen Worten zufolge quasi als "Christkindle" in der Behörde unterwegs. "Zuvor konnten die Mitarbeiter in Briefkästen den Adressaten, ihre Auswahl des Produktes und das Geld für das Wichtel-Päckchen hinterlegen", erzählten die jungen Leute.

Zu diesem Zeitpunkt lagen schon zahlreiche Wochen der Koordination, Abstimmung und Produktauswahl hinter ihnen.