Calw Günstiges Wetter, geschickte Filmwahl

Calw-Hirsau. "Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt. Lediglich an einem Abend gab es wegen Regens nur 50 Besucher. Ansonsten hatten wir stabile Besucherzahlen", freute sich Teamleiter Neubert. Insgesamt haben die Cineasten vom Verein zur Förderung der Kinokultur 4830 Besucher gezählt. Damit wurde das zweitbeste Ergebnis in der achtjährigen Geschichte der Veranstaltung erzielt.

"Wir haben inzwischen einen hohen Bekanntheitsgrad. Man sieht schon an den Autokennzeichen, dass die Leute auch von weiter entfernten Orten kommen", so Neubert.

Das gute Ergebnis des Sommerkinos nur mit dem günstigen Wetter zu begründen, wäre jedoch nach Meinung der Veranstalter zu einseitig. Einige Neuerungen hätten ebenfalls zum guten Erfolg beigetragen.