Calw "Grüne Residenz" kommt verspätet

Calw. Der erste Abschnitt für dieses Vorhaben, das den Bau von drei Wohngebäuden mit 25 alters- und familiengerechten Einheiten vorsieht, hätte nach den ursprünglichen Absichten der Verantwortlichen eigentlich schon fertig sein sollen. Es war nämlich geplant, im Frühjahr 2016 anzufangen. Aber dann ist es doch zu Verzögerungen gekommen. Im Zusammenhang mit dem Baugrundstück waren, so Bauherr Hugo Berger aus Waldenbuch gestern auf Anfrage unserer Zeitung, noch rechtliche Dinge abzuklären. Auch die Planung musste in einigen Details nochmals überarbeitet werden.

Erste Käufer haben sich gefunden

Jetzt steht dem Bau der "Grünen Residenz am Welzberg Calw", wie das Vorhaben genannt worden ist, nichts mehr im Wege. "Wir machen gerade die Baugenehmigung fertig", bestätigte Andreas Quentin, der Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Verkehr bei der Calwer Stadtverwaltung. "Wir wollen so bald wie möglich anfangen", merkte Hugo Berger in diesem Zusammenhang an.