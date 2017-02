Calw Großes Team arbeitet an einem großen Wurf

Fahrten müssen vorher per Telefon oder im Internet gebucht werden

Der Kreis Calw hatte sich mit seiner Idee beworben und hatte ebenso wie der Kreis Göppingen den Zuschlag erhalten. Neben dem Geld des Landes fließen auch Mittel des Landkreises in das Projekt: Eine halbe Million Euro macht man dafür locker, so dass für das Projekt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Was darf der Bürger denn nun von dieser groß angelegten Zusammenarbeit erwarten? Ab dem 1. April wird es zunächst auf den Strecken zwischen Calw, Bad Wildbad und Altensteig zwischen 8.30 und 18 Uhr den Stundentakt geben. Weitere Gebiete sollen folgen. Ein Fahrplan für den Stundentakt ist in Arbeit und soll ab April gelten. Das Besondere: Außerhalb des Schüler- oder Linienverkehrs fahren die Busse – oder je nach Bedarf auch Autos – auf diesen Strecken nur, wenn jemand eine Fahrt online oder per Telefon oder Smartphone spätestens eine Stunde vor der Fahrt bucht.

Die Fahrzeuge stellt und fährt das Unternehmen Rexer. Als Fahrpreise sollen die aktuellen Bustarife der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) gelten. Angefahren werden nur die regulären Bushaltestellen, denn die im Zuge des "Centro"-Projekts errichteten Haltestellen sind inzwischen größtenteils abgebaut.

Im Zuge des Modellvorhabens ist auch die Einrichtung einer Mobilitätszentrale für alle Rufbusangebote im Kreis Calw geplant. Über diese kann der Fahrgast künftig Informationen zu Bedienzeiten und -gebieten erhalten und den Bus kurzfristig wie auch bereits Tage vor seiner Fahrt per Telefon oder Internet buchen. Des Weiteren werden über diese Zentrale die Verkehre effizienter gesteuert und besser untereinander vernetzt. Mittelfristig ist auch die Einrichtung einer Art Mitfahrzentrale Teil des Projekts.

Für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts konnte man die SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw gewinnen. Sie wird mit Befragungen von Fahrgästen und Verkehrsunternehmen Erwartungen und Erfahrungen zum ÖPNV ermitteln und somit die Bevölkerung in die Verbesserung des Verkehrsangebots miteinbeziehen.

Weil für Landrat Helmut Riegger Möbilität ein wichtiger Standortfaktor ist, hält er große Stücke auf das Vorhaben. Und er setzt dem Projekt ein klares Ziel: Dass sich die Menschen im ländlichen Raum eines Tages so mit dem ÖPNV bewegen können wie in einer großen Stadt – so jedenfalls formulierte er es bei der Präsentation des Projekts im Landratsamt.