Calw Gottesdienstreihe

Junge Erwachsene feiern die Freiheit, suchen nach Freiheit, klagen die Unfreiheit. Ein Gottesdienst, der keine platten Antworten gibt. Chillig und doch bewegt. Samstag, 18. November, 19 Uhr.

Calw. Die Vernissage ist am 3. Oktober um 17 Uhr in der Stadtkirche. Die Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz wird in die Ausstellung einführen. Musik machen Jayantha Gomez and the Clan, sowie Martin W. Hagner an der Stadtkirchenorgel.

Als ein Kernthema des Reformationsgeschehens haben die Kunstschaffenden den Begriff der "Freiheit" für ihr Nachdenken und künstlerisches Schaffen herausgearbeitet. Das Thema der Ausstellung: "Facetten der Freiheit – Formation zur Reformation".

Architektur mit ins Konzept einbezogen

Mit den Mitteln der Kunst soll auf vielfältige Weise dem Freiheitsbegriff auf den Grund gegangen werden.

Dabei wird es nicht zuerst um philosophisch-theologisches Nachdenken gehen, sondern um Erleben und Gefühl, Ruf und Schrei: "Wo ist Freiheit?"

Die Stadtkirche wird sich ungewohnt verändert darstellen in den Wochen nach der Vernissage. Die Künstler stellen sich einem komplexen Thema. Und sie einigten sich auf ein gemeinsames Konzept. Dabei wird die Architektur der Stadtkirche mutig in die Kunst mit einbezogen.

Ein wichtiger Aspekt: Die Kunst soll in der altehrwürdigen Stadtkirche auf geistliche Antworten auf die Freiheitsfrage treffen. So wird sich während der Ausstellungswochen in der Stadtkirche bei verschiedenen Veranstaltungen ein Dialog zwischen Kunst und Religion ent­wickeln.

Seit August des vergangenen Jahres treffen sich die Beteiligten unter Federführung der Musikerin und Kirchengemeinderätin Agnes Haffner, um das Projekt vorzubereiten.

Die Künstler leben alle in der Region Nordschwarzwald. Die Namen: Rosa Baum, Thomas Glönkler, Jayantha Gomes, Rainer Günther, Lothar Hudy, Erika Koch, Brigitte Radermayr, Birgit Reichenberger, Wolf- Stefan Reiser, Gerd Woreschke.

Außerdem beteiligen sich die gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten (GWW) Calw sowie eine Gruppe Schüler aus Gechingen.