Calw Gottes Treue hat noch kein Ende

Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Getreide, Brot und andere Nahrungsmittel werden vor den Altar gelegt - als Ausdruck des Dankes und zum Zeichen dafür, dass man anerkennt, wem man diesen Segen verdankt.

Auch wenn die meisten Menschen hierzulande nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sind, so bleibt es doch ein menschliches Grundbedürfnis, Gott für die guten Gaben zu danken, mit denen er uns so reichlich beschenkt hat.

Und ebenso wichtig ist es, öffentlich zu bekennen: "Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn", wie es in dem bekannten Lied von Matthias Claudius heißt. Auch wenn wir uns mühen und arbeiten, auch wenn wir pflügen und streuen, so wissen wir doch: Wachstum und Gedeihen stehen in Gottes Hand (Evangelisches Gesangbuch, Nummer 508).

Das Jahr mit seinem Rhythmus von Saat und Ernte, von Frost und Hitze, von Sommer und Winter ist für die Bibel ein Zeichen der Treue und der Barmherzigkeit Gottes und keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Nach der großen Flut, die alles Leben zerstört hat, gibt Gott gleichsam eine Selbstverpflichtung ab für den Fortbestand des Lebens auf der Erde.

Sie besagt, dass Gott die Erde nicht mehr um des Menschen willen zerstören will, und sei der Mensch auch noch so böse.

"Dass es noch nicht aus ist mit uns, weil Gottes Treue noch kein Ende hat", diese Einsicht der Klagelieder des Jeremias bilden den Grundton eines jeden Erntedankfestes. Denn Gottes Güte zeigt sich daran, dass er die Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte (Mt 5, 45). Das ist der Grund dafür, dass wir auch in diesem Jahr wieder reiche Früchte ernten können und uns an den guten Gaben freuen können.

Wer viel empfangen hat, der wird auch weitergeben von dem, was er hat. Der Dank über die Ernte macht aufmerksam für die, die in Not sind. So wird auch morgen in manchen Kirchen Brot zum Kauf angeboten und der Erlös davon fließt ungemindert an die Aktion Brot-für-die Welt. Lassen Sie sich einladen, Danke zu sagen.

Machen Sie die Erfahrung, dass Teilen nicht ärmer macht. Und stimmen Sie mit ein in das Lob des ewig treuen Gottes.

Erich Hartmann ist Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Calw