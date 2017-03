Calw Gleiches Geld für ungleich viel Arbeit

Die Angst vor dem sozialen Absturz ist keine Einbildung. Noch schlimmer als der Mangel an Wohnqualität, Lebensmitteln sowie Dingen des täglichen Bedarfs ist der Mangel an gesellschaftlich-kulturellen Erlebnissen und die Ausgrenzung vom öffentlichen Leben. Hinzu kommt der heimliche Vorwurf, an Arbeitslosigkeit und Armut selbst Schuld zu sein.

Volle Kanne

Auf die Frage, was gerecht ist und wie man Gerechtigkeit herstellt, antwortet die Bibel mit einem skandalösen Vorschlag: Gleiches Geld für ungleich viel Arbeit! Volle Kanne für höchst unterschiedlichen Einsatz! Nachsicht, Rücksicht, Fürsorge und Vorsorge für Menschen mit weniger Talent, schlechterer Bildung und geringerem Antrieb. Funktioniert so was? Und was ist damit gemeint?