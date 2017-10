Calw Glaube ist lebendig und dynamisch

Mal etwas, was uns runterkommen lässt. Er kann ein kreativer Push für gute Gedanken und Ideen zum Leben sein. Etwas Fröhliches und Ausgelassenes, dass uns durch den Tag begleitet. Oder Trost in Zeiten wo uns der Sinn nicht nach Fröhlichem steht und wir uns nach Trost und Ruhe sehnen.

Glaube ist lebendig. So lebendig wie das Leben mit allen Höhen und Tiefen, Erfolgen und Scheitern, glücklichen und traurigen Momenten. "C’est la vie", wie die Franzosen sagen. So ist das Leben eben. Der Glaube begleitet uns in diesem Leben und fühlt sich darin immer wieder anders an, so wie sich das Leben jeden Tag für uns anders anfühlt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Glauben SO entdecken und erleben, mit all der Kraft und all der Ruhe, die im Glauben an Gott mit drinstecken. Lennart Meißner ist Pfarrer in Möttlingen und der Jugendkirche Choy in Althengstett.