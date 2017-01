Calw Giftköder halten Tierfreunde in Atem

Zwei Katzen sterben an Organversagen

Aktuell gebe es nun eine neue "Vergiftungswelle", die seit vergangenem Wochenende bis Dienstag wütete. Bei den betroffenen Hunden sei es zu Gerinnungsstörungen, Mattigkeit, Schocksymptomen und Kreislaufzusammenbrüchen gekommen. In einem Fall habe ein Tier akute Darmblutungen aufgewiesen, habe aber überlebt. In einer Tierklinik sei eine Katze mit Lungenbluten und Vergiftungsverdacht (Rattengift) eingeliefert worden und gestorben.

Ansonsten, so die Veterinärin, hätten alle Patienten – die in dieser Woche aus Unterlengenhardt, Neuhengstett, Neuhausen und Bad Liebenzell gekommen seien – überlebt, da die Besitzer die Hunde sofort intensiv behandelt ließen. Erst gestern habe jedoch eine vergiftete Katze mit Nierenversagen aus Neuenbürg eingeschläfert werden müssen. Ebenfalls gestern meldete ein Hundebesitzer Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert, sein Hund habe im Bereich des Welschen Häusles in Heumaden einen Giftköder aufgenommen.

Dass es sich tatsächlich um Giftköder handelt, darauf deutet auch die Aussage zahlreicher Hundebesitzer hin. Diese hätten laut Aussage der Tierärztin direkt gesehen, wie ihre freilaufenden Hunde etwas gefressen hätten und kurz danach auffällig geworden seien – unter anderem durch massives Erbrechen.

Die Art des Köders sei indes weitgehend unbekannt. Einige Tierhalter hätten von einer unklaren Mischung aus Knorpel- und Muskelmasse gesprochen.

Die meisten Tiere seien zwar bereits am ersten oder zweiten Tag wieder beschwerdefrei und fit gewesen, manche hätten mit Leberschäden und Magendarmbluten jedoch noch ein paar Tage behandelt werden müssen.

OB Eggert hat inzwischen bereits auf die Lage reagiert: Spätestens ab heute sollen im Bereich des Welschen Häusles in Heumaden Zettel angebracht werden, die auf die gefährliche Lage hinweisen. Darüber hinaus soll der Vollzugsdienst mehrmals am Tag dort unterwegs sein, um die Menschen zu warnen und die Augen nach möglichen Tätern offen zu halten.