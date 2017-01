Calw Gewerbeverein zeichnet KSK aus

Der Kommandeur machte zugleich klar, dass die Eliteeinheit Calw erhalten bleiben wird. Es sei schon bei der Aufstellung vor 20 Jahren über Alternativen gesprochen, und es seien auch danach andere Standorte untersucht worden. "Wir bleiben Ihnen erhalten", stellte der General unmissverständlich klar.

Schon beim Aufstellen des KSK war Baehr dabei und erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass es wesentlich dem Einsatz des Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel zu verdanken sei, dass die Einheit heute in Calw stationiert ist.

Dem Vorsitzenden Jürgen Ott war durchaus bewusst, dass der Vorstand eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen hatte. Nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Bedeutung für Stadt und Landkreis habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Ott wies darauf hin, dass nach Schätzungen Fuchtels in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Millionen Euro in den Standort Calw investiert worden sind. "Wir versuchen, alles was zulässig und erlaubt ist, an Unternehmen in der Region zu vergeben", betonte Baehr. Zudem seien die Soldaten und ihre Familien Kunden bei Handel und Gewerbe.

Ott betonte, dass das KSK weltweit ein Werbeträger für die Stadt sei. Und: "Die da oben auf dem Berg halten den Kopf für unser schönes Heimatland hin."

Auf gutem Weg

Der Gewerbeverein befinde sich weiter auf einem guten Weg, sagte Co-Vorsitzender Nicolai Stotz zu Beginn des Neujahrsempfangs im voll besetzten Brauhaus Schönbuch. Es habe sich ein Wir-Gefühl entwickelt. Nicht nur im Vorstand werde engagiert gearbeitet, auch von vielen Mitgliedern komme Unterstützung.

Dazu zählt auch die Stadt. Oberbürgermeister Ralf Eggert wies in diesem Zusammenhang auf die gemeinsamen Aktionen hin. Die seien wichtig, prägten sie doch das Image einer Stadt. Im Zeitalter des Internet, in dem stets alles verfügbar ist, müssten die Kunden zum Einkaufen im Einzelhandel begeistert werden. Calw, so Eggert, müsse als positive Stadt wahrgenommen werden.