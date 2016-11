Calw Gewerbeverein macht sich 44-Euro-Grenze zu Nutzen

Seit der Einkaufsgutschein überarbeitet worden ist, hat er sich, so Ott und Stotz, zu einer kleinen Erfolgsgeschichte entwickelt. Mit einer ersten Auflage von 1000 Stück ist er im vergangenen Dezember herausgegeben worden. Längst sind 1500 Stück nachgedruckt worden. Und nach wie vor sind sie sehr gefragt.

Beliebige Menge

Die Gutscheine gibt es bei der Sparkasse Pforzheim Calw und bei der Stadtinformation. Sie können natürlich in beliebiger Menge gekauft werden. Einzulösen sind sie ausschließlich bei denjenigen Mitgliedern des Gewerbevereins, die auf der Rückseite der Bons aufgeführt sind. Dazu gehören mittlerweile rund 70 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen. Das hat für den Beschenkten den Vorteil, dass er mit dem Einlösen des Gutscheins nicht an ein einziges Geschäft gebunden ist. Eine Auszahlung als Gesamtoder Teilbetrag ist nicht möglich.

Mit diesem Einkaufsgutschein wollen Stadtverwaltung und Gewerbeverein dazu beizutragen, Kaufkraft in Calw zu halten, so Jürgen Ott und Nicolai Stotz. Sie sehen darin auch ein Instrument, um ein Stück weit dem wachsenden Internethandel entgegenzuwirken. Und es solle die oft unterschätzte Vielfalt von Einzelhandel und Gastronomie in Calw zeigen