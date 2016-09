Calw Gewerbeverein bündelt viele Kräfte

An diesem Tag wird nämlich der Hamburger Fischmarkt (auf Tour) eröffnet, der bis Montag, 3. Oktober, am Unteren Ledereck und am Großen Brühl Station macht. Wurst-Herby, Käse-Rudi, Bananen-Fred, Aal-Hinnerk, Nudel-Kiri oder Blumen-Jakpeter sind hier mit ihrem Seemannsgarn schon gute alte Bekannte. Den "Biergarten unterm Leuchtturm" bringen sie auch wieder mit.

Während die Marktschreier auch am Samstag noch das alleinige Sagen haben, bekommen sie am Sonntag, 2. Oktober, Konkurrenz. Dann gibt es von 11 bis 17 Uhr eine "Automeile" in der Lederstraße, bei der hiesige Autohäuser ihre Hingucker, Besonderheiten und Schnäppchen präsentieren. Das ist aber nicht mit den Autoshows zu vergleichen, die es früher in der Innenstadt bei solchen Verkaufsveranstaltungen einmal gegeben hat. Es geht wirklich nur ums Zurschaustellen. Interessant ist das aber allemal. Wie sicher auch das "Sardisches Fest" an diesem Tag ab 18 Uhr bei "La Caletta" auf dem Calwer Marktplatz.

Alles schön verteilt

Längst eine Traditionsveranstaltung des Gewerbevereins ist der verkaufsoffene Feiertag am Tag der Deutschen Einheit, diesmal am Montag, 3. Oktober. Die Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt und im Calwer City Center bieten von 12 bis 17 Uhr viele Aktionen, Schnäppchen und kulinarische Genüsse. Es gibt wieder einen Kinderflohmarkt in der Altburger Straße sowie einen Antik-Flohmarkt in der Marktstraße und auf dem Hesseplatz. Dazu kommen Kunsthandwerker-Markt auf dem Marktplatz, Markt- sowie Info- und Aktionsstände, Kulinarisches, Ponyreiten und Tanzshow, alles schön verteilt in der ganzen Innenstadt.

"Weil", so erläutern das Ott und Stotz, "die Besucher auf dem Weg von der einen zur anderen Attraktion auch an den geöffneten Geschäften vorbei kommen."

Die SRH Hochschule Calw beteiligt sich erstmals mit einem Tag der offenen Hochschule und einem ebenfalls reichhaltigen Programm. Dazu kommt der "Tag der offenen Stadtbibliothek". Nicht zu vergessen das von der Bürgerstiftung Calw veranstaltete Entenrennen auf der Nagold.

Es ist also eine ganze Menge los. Sehr zur Freude von Ott und Stotz: "Es war schon immer unsere Absicht, viele Kräfte zu bündeln. Für diesen Tag ist uns das auf jeden Fall gelungen."