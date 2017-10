Calw Gesamtkirchengemeinde feiert Jubiläum gemeinsam

Blick nicht nur zurückrichten

Mit dem Reformationstag 2017 erreicht das Lutherjahr seinen Höhepunkt. Für Hartmann darf sich dabei der Blick nicht allein in die Geschichte richten. Was heißt Reformation heute? Wie sieht die Zukunft aus? Was bewegt die Menschen? Mit diesen Fragen muss sich die Kirche aus Hartmanns Sicht beschäftigen.

Es sei schmerzlich, dass Protestanten und Katholiken noch immer nicht gemeinsam das Abendmahl feiern können. Für Hartmann im Grunde ein Skandal. Die evangelische Kirche lade alle zum Abendmahl ein. Wenigstens eine gegenseitige Gastfreundschaft sollte gewährt werden.

Andererseits "müssen wir als Christen mit einer Stimme sprechen", so der evangelische Dekan, "wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Ihn freut, dass die Adventisten und die neuapostolische Gemeinde in Calw die Einladung zum Festgottesdienst angenommen haben.

Darüber hinaus finden in der Stadtkirche zwei kirchenmusikalische Veranstaltungen statt. Am Sonntag, 29. Oktober, beginnt um 19 Uhr ein Konzert für Vokalsolisten, Chor und Orchester. Jeanette Bühler (Sopran), Petra Koschatzky (Alt), Jo Holzwarth (Tenor), Richard Logiewa (Bass), Calwer Kantorei, Kantatenchor und Kammersinfonie Calw spielen Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert.