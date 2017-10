Calw Gerbereimuseum beendet Saison

Am 2. und 3. Dezember beteiligt sich das Team des Bürgervereins "Alte Gerberei" wieder am vorweihnachtlichen Märchenmarkt mit einer Suppenküche sowie Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr, ebenso wie der Museumsladen zur gleichen Zeit.