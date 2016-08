Calw Geh aus mein Herz und suche Freud

"Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit": Das ist ein Lied von Paul Gerhardt, das wir gerade in dieser Jahreszeit gerne singen. Es ist ein fröhliches Lied, ein Lied von der Schönheit des Sommers. Es möchte uns dazu ermutigen, uns der Freude zu öffnen gerade in dieser "lieben Sommerzeit".

Deshalb verweist es uns auf die großartige Schönheit der Natur des Sommers. Sicher, Paul Gerhardt weiß durchaus, wie die Umstände uns alle Leichtigkeit und Freude zu nehmen drohen. Er schrieb den Text des Liedes kurze Zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, eines Krieges, in dem Menschen furchtbares Leid erdulden mussten, große Teile des Landes menschenleer geworden waren.

Auch persönlich hat er großes Leid erfahren müssen. Umso mehr ruft er uns dazu auf, die Freude zu suchen, uns die Schönheiten des Sommertages anzuschauen: "Schau, wie die Gärten sich ausgeschmückt haben, für dich und für mich. Freue dich an den Blumen, den Tieren, an der wunderbaren Schöpfung". Und so wie es draußen Sommer geworden ist, die Früchte zum Reifen kommen, so soll Gott es auch Sommer in uns werden lassen, damit auch aus uns Früchte reifen.