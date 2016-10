Calw Gastronomie und Handel investieren

Es ist die elfte Filiale der Kette, die bislang vor allem im badischen Raum verbreitet ist. Das Sortiment ist hochwertig und entsprechend beratungsintensiv.

"Du musst dran bleiben und spätestens nach zehn Jahren was tun", sagt Stefan Rübsam, Geschäftsführer von Intersport Schlegel. Vor acht Jahren wurde das neue Gebäude im Gewerbegebiet Kimmichwiesen bezogen. "Wir haben", so Rübsam, "aus unserer neuen Filiale in Nagold viele Erkenntnisse gewonnen, die wir umsetzen wollen. Deshalb haben wir nicht noch zwei Jahre gewartet."

Zum Zeitpunkt des Umzugs habe noch die Parole "Geiz ist geil" gegolten. Das sei vorbei. Kunden wollen sich wohl fühlen. Das Einkaufserlebnis stehe im Vordergrund. Ware müsse ständig neu präsentiert werden. Nur so kann nach Auffassung von Rübsam der Handel gegen die Konkurrenz aus dem Internet bestehen.

Ältere Kundschaft

In renovierten Räumen präsentiert sich bereits Hörgeräte Vogt nach dem Umzug von der Altburger Straße zur Marktbrücke, wo sich zuvor das Optikgeschäft Delker befunden hatte (wir berichteten). "Wir haben einen großen Anteil älterer Kundschaft", sagt Geschäftsführer Benjamin Eichenbrenner zum bisherigen Standort. Da sei es mit dem Rollator schon schwierig gewesen über das Kopfsteinpflaster zu gehen. Nun befinde man sich in ­prestigeträchtiger Lage direkt neben zwei großen Parkhäusern der Innenstadt. "Wir werden jetzt kann anders wahr genommen", stellt Eichenbrenner schon nach kurzer Zeit fest.

"Bis zum Weihnachtsmarkt soll es so weit sein", sagt Thomas Peter. Der Wirt des Restaurants "Zum Alten Calwer" schafft mit dem "Maultäschle" ein neues Angebot. "Maultaschen to go", also zum Mitnehmen, sollen im Mittelpunkt stehen. Zudem kommt Peter sozusagen aus dem Keller und hat nun auch eine Lokalität ebenerdig zu Marktbrücke Lederstraße.