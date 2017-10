Calw Gastro-Schüler hantieren mit Blüten

Als Höhepunkt stand für die Schüler die Anwendung des neu erlangten Wissens an, in dem sie zahlreiche Blüten und echte Scheine auf Echtheit hin überprüften. "Eine gute und für den Berufsalltag sehr praktische Schulung", so eine Restaurantfach-Schülerin, "endlich kann ich auch schnell und unkompliziert Blüten von echten Geldscheinen unterscheiden."