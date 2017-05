Calw Ganzes Füllhorn an tollen Ideen

Manches dürfte noch lange Wunschvorstellung bleiben. Anderes ist ohne großen Aufwand umzusetzen. Zum Beispiel die Einrichtung von 20 Motorradparkplätzen am Stammheimer Maria von Linden-Gymnasium.

"Bekommen wir als Gemeinderat da auch eine Rückmeldung, was geschehen ist, wenn es um die Abarbeitung von kurzfristig möglichen Projekten geht?", wollte Stadtrat Dieter Kömpf wissen. Oberbürgermeister Ralf Eggert sagte das zu.

Für ihn, oder besser, für sein an den Tag gelegtes Engagement in dieser Angelegenheit, hatte Jürgen Ott, dessen beiden Töchter bei den Workshops beteiligt waren, ein Lob parat: "Von den Schülern ist es sehr wohl registriert worden, dass der OB fast immer dabei war." Ansonsten, so Ott, sei die gewählte Vorgehensweise eine sehr gute Übung gewesen, Jugendliche für die Kommunalpolitik zu begeistern. Wobei es darauf ankommt, so Ralf Recklies, dass an diesem Kurs festgehalten wird. OB Eggert sagte das zu: "Im kommenden Jahr gehen wir in die nächste Runde."

Kompliment. Die Sache mit der Beteiligung Calwer Jugendlicher an der Kommunalpolitik hat ja ganz gut funktioniert. Aus den Schul-Workshops, für deren Durchführung sich der Gemeinderat in diesem Zusammenhang entschlossen hat, sind wirklich bemerkenswerte Ansätze herausgekommen. Das Lob gebührt in diesem Zusammenhang vor allem den dort Beteiligten. Sie haben sich engagiert eingebracht. Und hoffen natürlich, dass sie jetzt Gehör finden werden. Am Gemeinderat liegt es also, dafür zu sorgen, dass schnell umgesetzt wird, was an kurzfristig Machbarem möglich ist. Und mit den Jugendlichen weiter im Gespräch zu bleiben, wenn erklärt werden soll, dass nicht alles, was diese sich wünschen, so schnell realisierbar ist. Die Vorzeichen sind nicht schlecht: Dass er diese Art der Jugendbeteiligung ernst nimmt, hat der Gemeinderat deutlich signalisiert.