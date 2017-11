Calw Fußballer holen den Vize-Titel

Mit der erfolgreichen Teilnahme am Hoffenheimer Turnier sicherten sich die Sportler auch die Teilnahme an den Special Olympics 2018 in Kiel. Kiel richtet die 11. Nationalen Sommerspiele aus. Vom 14. bis 18. Mai werden dort rund 4000 Athleten antreten und unter dem Motto "Gemeinsam stark" in rund 20 Sportarten starten, darunter Fußball und Leichtathletik, aber auch Golf und Kraftdreikampf.

Das siegreiche Fußballteam des SV Deckenpfronn wird betreut von Dieter Decker (GWW Sindelfingen) und Daniel Klumpp (Maria von Linden-Gymnasium), die vor rund vier Jahren beschlossen, aus fußballbegeisterten jungen Menschen beider Einrichtungen eine Unified-Fußballmannschaft zu formen. Neben den gemeinsamen Trainingseinheiten tragen auch gemeinsame Besuche von Bundesligapartien der TSG 1899 Hoffenheim zur Teamfindung bei. So wird der nächste Höhepunkt der Kooperation der gemeinsame Besuch der Bundesligapartie TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig im Dezember sein.